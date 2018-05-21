В Москве мужчина открыл огонь из газового пистолета

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Мужчина открыл огонь из газового пистолета в одном из торговых центров в Москве. Также он разбил витрину. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу из газового пистолета. Это произошло в одном из торговых центров в центре Москвы, передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

На инцидент пожаловался в полицию сотрудник охраны торгового центра на Тишинской площади. По его словам, молодой человек в помещении открыл стрельбу из предмета похожего на газовый пистолет и разбил стеклянную витрину.

Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Он выстрелил из газового пистолета в охранника ТЦ, а после металлическим ломом разбил стеклянную дверь и попытался скрыться. Охранник попытался его задержать, и мужчина выстрелил еще дважды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, рассказала Ирина Волк.