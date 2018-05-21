Известный юрист Барщевский госпитализирован с подозрением на инфаркт

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Известный юрист, полпред правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский госпитализирован с подозрением на инфаркт. Он находится в люберецкой городской больнице с воскресенья. Как сообщил сам Барщевский, в настоящее время им занимаются врачи.

Известный юрист, полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский госпитализирован с подозрением на инфаркт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на самого Барщевского.

"В данный момент нахожусь в больнице, мной занимаются врачи", - сказал он.

Юрист был госпитализирован в люберецкую городскую больницу накануне.