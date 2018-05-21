Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

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В Венесуэле подвели итоги досрочных президентских выборов. В ЦИК республики уже объявили - победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. За него проголосовали почти 68 процентов избирателей - это около шести миллионов граждан.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на состоявшихся в воскресенье выборах главы государства. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Кроме Мадуро за президентское кресло боролись ещё три кандидата. Основной соперник избранного президента Энри Фалькон набрал чуть менее двух миллионов голосов.

Выборы в Венесуэле прошли на фоне сильного давления со стороны Вашингтона. В Госдепе США заявили, что не признают итоги голосования. Из-за океана неоднократно звучали призывы бойкотировать выборы. К ним прислушались крупнейшие оппозиционные партии, контролирующие парламент страны. Прозападные объединения отказались выдвигать своих кандидатов. По словам международных наблюдателей, голосование прошло открыто и без нарушений. Явку признали низкой, она составила около 46 процентов.

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