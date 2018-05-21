Путин выдвинул Кудрина на пост руководителя Счетной палаты

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру бывшего министра финансов России Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Порядок рассмотрения вопроса будет утвержден 21 мая в 15:00.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Совет Думы утвердит порядок рассмотрения вопроса о назначении Кудрина 21 мая в 15:00.

По закону, Совет Думы должен предоставить президенту не менее трех кандидатур, после чего глава государств выбирает одну и вносит ее в Госдуму для назначения на должность председателя Счетной палаты.

Ранее Совет Думы направил президенту список претендующих на пост председателя Счетной палаты - это Анатолий Аксаков от "Справедливой России", Юрий Синельщиков от КПРФ, Максим Рохмистров от ЛДПР и Алексей Кудрин от "Единой России".

17 мая Татьяна Голикова, которой премьер-министр страны Дмитрий Медведев предложил занять пост вице-премьера по социальной политике, была освобождена от должности председателя Счетной палаты.