В ЦБ рассказали о снижении ставки по ипотеке до минимума

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Ставки по ипотеке в России снизились до минимума. Средняя ставка составляла в марте 9,64%, рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в ходе заседания рабочей группы по отчету Центробанка в Госдуме.

В России ставки по ипотеке опустились до минимума. В марте средняя ставка составляла 9,64%, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева в ходе заседания рабочей группы по отчету ЦБ в Госдуме, передает ТАСС.

"Весной 2018 года они достигли 9,64%", - сказала она.

Средневзвешенная ставка по предоставленным в феврале 2018 года ипотечным жилищным кредитам в рублях снизилась до 9,75%. В январе аналогичная ставка составила 9,85%, незначительно повысившись после декабрьского обновления исторического минимума на уровне 9,79% годовых.