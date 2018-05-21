Сбербанк и ВТБ смогут работать в Крыму

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Сбербанк и ВТБ смогут обслуживать клиентов в Крыму. Жители полуострова получат возможность добровольно предоставлять биометрические данные и получать услуги ВТБ и Сбербанка из дома. А предприниматели и юрлица смогут использовать цифровую подпись.

Два крупнейших российских банка – Сбербанк и ВТБ - смогут обслуживать население Крыма, сообщает РИА Новости.

С 1 июля на полуострове будет запущен проект, который позволит использовать биометрические данные для доступа к банковским программам. Крымчане смогут загружать свои данные через РНКБ и банк "Россия" и получать услуги ВТБ и Сбербанка из дома. Юридические лица и бизнесмены для работы смогут использовать цифровую подпись.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не видит необходимости выходить на рынок Крыма и попадать из-за этого под санкции. Сбербанк также не работает на полуострове.