Шестилетний ребенок попал в реанимацию после игры с зажигалкой для плиты

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В Москве шестилетний мальчик случайно поджег на себе одежду, играя с зажигалкой для газовой плиты. По данным источника в правоохранительных органах, он доставлен в больницу с ожогами грудной клетки и живота.

В столичном районе Марфино ребенок получил ожоги тела, играя с зажигалкой для газовой плиты. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шестилетнего мальчика доставили в детскую больницу с ожогами грудной клетки и живота 20 мая. По данным оперативников, инцидент произошел в одной из квартир на Ботанической улице.

"Мать находилась в комнате, а ее сын пошел на кухню. Вскоре женщина услышала крик и увидела, что ребенок играл с зажигалкой для плиты и случайно поджег на себе майку", - рассказал источник.

В настоящее время ребенок находится в реанимации, где проходит ряд неотложных процедур. Не исключено, что его переведут в ожоговое отделение. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.