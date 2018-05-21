Собянин: строительство платформы "Новохохловская" находится в завершающей стадии

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Власти Москвы рассматривают возможность введения единого билета для передвижения - в метро, на Московском центральном кольце и в поездах будущих Московских центральных диаметров. Об этом в понедельник сообщил Сергей Собянин во время осмотра строительства платформы "Новохохловская" Курского направления. Раньше её не существовало, пересесть на МЦК и обратно было невозможно.

Стеклянная облицовка фасада здания в урбанистическом стиле и степень готовности - 70 процентов. Пассажиры с МЦК наблюдают, как буквально на их глазах "вырастает" новый транспортно-пересадочный узел. Двухэтажный корпус свяжет между собой платформу МЦК "Новохохловская" и возводимую одноименную станцию железной дороги Курского направления. Полная интеграция двух транспортных магистралей откроет новые пути передвижения для жителей отдаленных районов столицы.

"Очень важно, что получают такую возможность жители шести районов, которые находятся южнее МЦК. Это и Печатники, И Царицыно, и Бутово, и Щербинка, И Подольск. Они все имеют возможность теперь не ехать в центр города или не пересаживаться в Текстильщиках, что тоже важно - разгружает метро. А пересаживаться здесь на МЦК и ехать или вправо, или влево", - отметил Собянин.

В центр столицы или за город. Связанные воедино две платформы позволят жителям района Нижегородский следовать по своему маршруту без дополнительных пересадок и объездов. Новая транспортная инфраструктура предполагает и новые тарифы. Так, с введением Московских центральных диаметров столичные власти сейчас разрабатывают и "единый билет" для пересадки с электрички на поезд МЦК.

"То есть люди, которые садятся в Подольске и Щербинке и доезжают до МЦК, будут пользоваться единым билетом. И мы постараемся, сейчас ведем переговоры с железной дорогой, чтобы сделать единый тариф. Чтобы вы, заходя в МЦД, чувствовали себя, как в метро, и дальше ехали по одному билету", - рассказал Собянин.

Сама пересадка с электрички на ласточку МЦК займёт не более трех минут. Ожидается, что в часы пик здесь смогут проходить до 15 тысяч пассажиров. Жители района Нижегородский впервые получат такую развитую транспортную инфраструктуру, которая не только позволит оптимизировать трафик, но и сделать передвижение еще более быстрым и комфортным.

Новый транспортно-пересадочный узел, который откроется уже этой осенью, будет оснащен современными павильонами: по пути, к поездам появятся магазины, аптеки. Здесь будет энергосберегающее освещение, удобные лавочки, а для передвижения маломобильных пассажиров обустроят специальные лифты.

Елена Сахно, "ТВ Центр".