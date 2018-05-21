В Ботаническом саду расцвела кувшинка Виктория Амазонская

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Виктория Амазонская цветёт в Аптекарском огороде. Это самая большая кувшинка в мире. Её листья достигают двух метров в диаметре. При этом вырастают они из маленького зачатка до диска внушительных размеров всего за пару дней.

В Аптекарском огороде появилась кувшинка Виктория Амазонская. Цветок кувшинки меняет и цвет, и пол. Распускается он в два этапа. Сначала около четырех утра. Посетители сада эту фазу увидеть не смогут. А второй раз - после 4 часов дня. В это время оранжерея открыта. Таким образом вид избегает самоопыления.

Раньше этот вид не выдерживал русской зимы и короткого светового дня. Поэтому жил у нас всего один сезон. У отцветших кувшинок собирали семена. И весной выращивали новое растение. Однако эта кувшинка пережила зиму благодаря современному освещению, установленному в оранжерее. Сейчас она цветёт второй раз в своей жизни.