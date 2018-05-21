В Кузбассе лось вышел на дорогу и спровоцировал два ДТП

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Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате двойного ДТП с лосем в Кемеровской области. Сообщается, что водитель "ГАЗели" наехал на лося, а через некоторое время на тушу уже сбитого животного совершил наезд водитель Hyundai.

Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием лося на трассе в Кемеровской области, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 21 мая на трассе Ленинск-Кузнецкий – Кемерово. По предварительным данным, водитель "ГАЗели" наехал на лося, а через некоторые время на тушу уже сбитого животного совершил наезд водитель Hyundai. После этого иномарка столкнулась со стоящим на обочине грузовиком.

Водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались, водителя "ГАЗели" госпитализировали в больницу с переломом бедра.

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