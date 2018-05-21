СПЧ обратился к комиссару по правам человека из-за задержания Вышинского

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Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович. Это произошло после задержания СБУ главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Ее попросили взять ситуацию под контроль.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович. Это произошло в связи с задержанием на Украине главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Просим Вас, уважаемая госпожа Миятович, взять ситуацию под личный контроль. Необходимо, на наш взгляд, поставить перед властями Украины вопрос о немедленном освобождении Кирилла Вышинского, объективном расследовании обстоятельств случившегося и привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушение прав журналиста и его коллег", - отмечается в обращении, подписанном главой СПЧ, передает ТАСС.

Кроме того, Совет попросил взять ситуацию под личный контроль уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову. Также она должна принять меры для немедленного освобождения Вышинского. В СПЧ отметили необходимость объективного расследования обстоятельств случившегося и привлечения к ответственности тех, кто допустил нарушение прав журналистов.

Кирилл Вышинский был арестован 17 мая Херсонским судом Украины на два месяца. Такое решение было принято из-за того, что Вышинский поддерживал самопровозглашенные республики Донбасса. Журналиста также подозревают в госизмене.

Он был задержан сотрудниками СБУ 15 мая. В офисе компании прошли пять обысков.

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