Путин обсудил экономическое сотрудничество с главой Узбекистана

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили укрепление политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, Мирзиёев поделился впечатлениями после официального визита в США.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Узбекистана в Россию в апреле 2017 года. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и других сферах", - говорится в сообщении.

В ходе разговора президент Узбекистана также поделился впечатлениями после недавнего официального визита в США.