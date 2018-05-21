Мосгорсуд отменил приговор националисту Марцинкевичу

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Мосгорсуд отменил приговор в отношении националиста Максима Марцинкевича, которого ранее осудили на 10 лет колонии за экстремизм. Его дело направлено на новое рассмотрение.

Мосгорсуд отменил приговор в отношении националиста и лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича. Об этом сообщает ТАСС.

"Приговор суда в отношении Марцинкевича отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Меру пресечения Марцинкевичу в виде содержания под стражей оставить без изменения", - огласила постановление судья.

Ранее Марцинкевича несколько раз приговаривали к уголовному наказанию. В 2007 году в отношении него было возбуждено уголовное дело в связи с сорванным им коллоквиумом "Билингва". При этом он выкрикивал фашистские лозунги.

В 2009 году Марцинкевича осудили на три года после появления в Сети видеоролика расистского содержания.

В 2013 году националист вновь опубликовал в интернете ролики экстремистского содержания. По этому делу он был задержан в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола и депортирован в Россию. Кунцевский суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. Позднее Мосгорсуд смягчил приговор, снизив срок до двух лет.

Осенью 2016 года Марцинкевич должен был выйти на свободу. Однако в колонии ему предъявили новые обвинения, из-за чего он был вновь заключён под стражу. 27 июня 2017 года его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на людей, которые продавали спайсы.