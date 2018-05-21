Болгария рассчитывает на прямые поставки российского газа

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Болгария рассчитывает, что вопрос о возможности прямых поставок газа из России по Чёрному морю будет пересмотрен. Об этом заявил президент страны Румен Радев на встрече с Дмитрием Медведевым. Также болгарский президент подчеркнул, что рассчитывает на участие России в работе атомной электростанции "Белене".

Президент Болгарии надеется на пересмотр вопроса о прямых поставках газа из России через Чёрное море. Об этом Румен Радев заявил на встрече с премьер-министром нашей страны Дмитрием Медведевым. В данный момент предусмотрены поставки российского газа в Болгарию через территорию Турции, передает "ТВ Центр".

"Россия всегда была стратегическим партнером в энергетике в качестве поставщика природного газа, нефти, атомного топлива, как участник в модернизации и поддержке атомных мощностей в Болгарии. Безопасность энергетических поставок — это очень важный вопрос и для Болгарии, и для Европейского союза. Поэтому, я надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Черное море", - заявил Радев.

"У нас достаточно обширная повестка дня, в том числе связанная с необходимостью активизации, на наш взгляд, торгово-экономической деятельности, поскольку за последнее время товарооборот между нашими странами, к сожалению, не рос, а, скорее, снижался. И как раз задача наших коллег, которые занимаются этими вопросами в правительстве, да и наша задача заключается в том, чтобы придать большую, лучшую динамику такого рода сотрудничеству", - отметил Медведев.

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