Путин обсудил с премьером Индии укрепление сотрудничества

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Владимир Путин в понедельник в Сочи принял Нарендру Моди. Премьер-министр Индии находится в нашей стране с рабочим визитом. На повестке - вопросы двустороннего сотрудничества. А также актуальные международные и региональные вопросы. Российский лидер тепло приветствовал своего индийского коллегу.

Владимир Путин встретился с премьером Индии. Президент России подчеркнул: отношения двух стран имеют давние корни, за последнее время взаимодействию удалось придать дополнительный импульс развития. Это касается самых разных сфер.

Путин: в прошлом году мы наблюдали значительный рост товарооборота. В этом году плюс еще 17 процентов. Мы активно работаем во внешнеполитической сфере. В том числе в ряде международных организаций. Среди них и ООН, и БРИКС, и Шанхайская организация сотрудничества. У нас налажен очень плотный контакт и хорошее взаимодействие между военными ведомствами. И все это говорит об очень высоком стратегическом уровне нашего партнерства. Мы очень рады видеть вас, уважаемый премьер-министр, считаем вас большим другом нашей страны. Очень рады возможности встретиться и поговорить.

Моди: Россия - давний друг Индии. Я очень рад находиться в Сочи по вашему приглашению. Я первый премьер-министр Индии, который посетил этот город.