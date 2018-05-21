Великобритания начала три новых расследования против RT

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Британский медиарегулятор Ofcom начал три новых расследования в отношении Russia Today. Телеканал подозревают в нарушении стандартов, установленных для контента телевидения и радио.

Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования в отношении телеканала Russia Today, сообщает РИА Новости.

Регулятор намерен проверить два выпуска новостей RT (вышли в эфир 26 апреля и 4 мая) и телешоу CrossTalk (от 20 апреля). Телеканал подозревают в нарушении стандартов, установленных для контента телевидения и радио.

Ранее Ofcom заподозрил RT в необъективном освещении новостей об инциденте в Солсбери.

Наш эфир нескончаемый источник расследований Офкома. Все никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды — открыли ещё 3 новых инвестигейшнс. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 21 мая 2018 г.

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