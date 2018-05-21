Медведев анонсировал сроки внесения макропрогноза в правительство

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По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, до 1 сентября 2018-го в правительство должен быть внесен прогноз социально-экономического развития России до 2024 года. В документе, который подготовят вице-премьеры, будут сведены воедино все предложения министерств и ведомств.

Прогноз социально-экономического развития России до 2024 года должен быть внесен в правительство до 1 сентября 2018 года, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом пишет "Газета.ру".

Уточняется, что помимо собственно прогноза в документе должны быть обозначены основные направления деятельности правительства.

По словам Медведева, вице-премьеры сведут воедино предложения ведомств и министерств, что необходимо для выработки единой позиции в подготовке постановления.

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