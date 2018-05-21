Пушкинский музей собирает деньги на магический жезл

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Пушкинский музей начал сбор средств на покупку древнеегипетского магического жезла. Артефакт стоит 6 миллионов рублей.

Музей изобразительных искусств имени Пушкина начал сбор средств на покупку магического жезла из Древнего Египта. Об этом сообщает "МИР24". Стоимость артефакта – шесть миллионов рублей.

Жезл относится к эпохе Среднего царства, это – один из редких образцов древнеегипетского художественного ремесла. Он долгое время хранился в частной коллекции австралийского хирурга Харли Бэкстера. После его смерти в 2009 году экспонаты распродали на аукционе.

"Получив в коллекцию такой исключительный экспонат, мы сохраним редчайший образец древнеегипетского искусства для наших посетителей и будущих поколений", – рассказала директор музея Марина Лошак.

Жезлы, выполненные из кости гиппопотама, использовались для защиты от укусов ядовитых животных во время сна. Ими очерчивали защитный магический круг или помещали на кровати. Кроме того, их применяли в борьбе с различными демонами.