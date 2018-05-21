Армия Сирии освободила Дамаск от боевиков ИГ

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Последний оплот ИГ ликвидирован в пригороде Дамаска. Зачищен район Хаджр-эль-Асвад. Ранее формирования правительственных сил вернули под свой контроль соседний район - лагерь палестинских беженцев Ярмук.

Армия Сирии установила контроль над районом Хаджр-эль-Асвад на юге Дамаска. Он ранее являлся форпостом террористов из запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Как передает ТАСС, формирования правительственных сил вернули под свой контроль соседний район - лагерь палестинских беженцев Ярмук, после того как боевики ИГ с семьями покинули его в ночь на 21 мая во время гуманитарной паузы. Сейчас подразделения сирийской армии приступили к зачистке отдельных групп радикалов, которые остались в некоторых частях лагеря.

Таким образом, столица Сирии очищена от боевиков ИГ, передает РИА Новости.

В понедельник правительственные силы объявили о возобновлении военной операции против боевиков ИГ в квартале Хаджр-эль-Асвад. Бои начались сразу после окончания периода временного прекращения огня, который был объявлен в воскресенье вечером с целью обеспечить безопасный выход женщин, детей и пожилых людей из зоны боевых действий.