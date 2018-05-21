Минспорта определило задачу-минимум для сборной России на ЧМ-2018

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Глава Минспорта России Павел Колобков объявил, что задачей-минимум для команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018 станет выход из группы. Он добавил, что, если это будет выполнено, скорее всего, в одной восьмой россияне сыграют либо с испанцами, либо с португальцами.

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о поставленной перед сборной России по футболу задаче-минимум на домашнем Чемпионате мира 2018 года - это выход из группы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на эфир "России 24".

Колобков отметил, что состав у команды Станислава Черчесова лишен звезд мирового уровня, но при этом достаточно силен, чтобы решать "серьезные" вызовы. Также министр спорта уточнил, что задача выхода из группы "не обсуждается" и российские футболисты "обязаны это сделать".

Вместе с тем Колобков обратил внимание, что в случае выполнения минимального плана соперниками россиян в одной восьмой станут либо испанцы, либо португальцы. "Будем надеяться на лучшее, на победу", - подытожил глава Минспорта.

ЧМ-2018 по футболу в России пройдет в период с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Соперниками россиян в группе А станут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Две команды из этого квартета выходят на две самые успешные сборные из группы В, где представлены Испания, Марокко, Португалия и Иран.

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