Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Серебренникова

Теги: Уголовное дело суд мосгорсуд хищение серебренников

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову. Ранее Басманный суд продлил меру пресечения до 19 июля.

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - постановил судья.

Ранее Басманный суд Москвы продлил Серебренникову срок домашнего ареста до 19 июля. Также мера пресечения была продлена директору РАМТ Софье Апфельбаум. Срок домашнего ареста продюсера Юрия Итина заканчивается 24 мая, однако в понедельник суд намерен рассмотреть ходатайство следствия о его продлении. Бухгалтеру Нине Масляевой Мосгорсуд уже продлил срок домашнего ареста до 19 июля.

По делу "Седьмой студии" проходят худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, экс-генеральный директор организации Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова, а также директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Они обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа".

Фигурантом дела также является бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский. Следствие изменило ему меру пресечения с заключения в СИЗО на подписку о невыезде. По данным СКР, решение было принято с учетом возраста и состояния здоровья подозреваемого.