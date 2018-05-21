Песков: Британия спровоцировала манию русофобии делом Скрипалей

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Великобритания сама спровоцировала "манию русофобии" инцидентом с семьей Скрипаль. Так он прокомментировал британский доклад "Московское золото: российская коррупция в Великобритании".

Лондон сам спровоцировал "манию русофобии" инцидентом с семьей Скрипаль. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя британский доклад "Московское золото: российская коррупция в Великобритании" передает ТАСС.

"Мы с вами являемся свидетелями достаточно беспрецедентной русофобской мании Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие", - сказал он.

Песков подчеркнул, что "эта русофобская волна спровоцирована не какими-то событиями в отношении Великобритании и ее граждан, а она спровоцирована провокацией, устроенной британской стороной", добавив, что он имеет в виду так называемое дело Скрипалей.

Говоря о докладе, пресс-секретарь президента России отметил, что с аналогичной угрозой могут столкнуться и инвесторы других стран, вложивших средства в британскую экономику.

"Инвесторы из любой страны могут столкнуться после таких действий Великобритании с ситуацией, когда их инвестиции назовут "грязными деньгами", - отметил он.

По его словам, отказ Великобритании от финансов, инвестируемых в экономику страны российским бизнесом, будет шагом недружественной и несправедливой конкуренции со стороны королевства и не повысит его инвестиционную привлекательность, передает РИА Новости.

"Более того, у меня нет сомнений, инвесторы из других стран тоже не оставят без внимания подобные действия, потому что инвесторы из любой страны после подобных действий Великобритании могут столкнуться с ситуацией, когда их инвестиции назовут "грязными деньгами", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что многие страны в настоящее время стремятся повысить инвестиционную привлекательность своей страны, а Великобритания действует в обратном направлении.

Ранее Международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании". В нем он призвал правительство страны, ввести санкции против большего числа лиц, связанных властными структурами России и нарушающих права человека, а также ужесточить их.

Доклад под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании" был опубликован 21 мая. Комитет отмечает, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании. В докладе говорится, что в связи с этим борьба с размещением активов лиц, связанных с представителями власти в России, и ужесточение санкций должны стать приоритетом британских властей.