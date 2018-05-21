15:05, 21 мая 2018

В кафе в Баку произошел взрыв

Теги:  взрыв  кафе  Происшествие

В Бинагадинском районе в Баку произошел взрыв в одном из кафе. Есть информация о двух погибших и двух госпитализированных с ожогами.

В одном из бакинских кафе произошел взрыв, передает РИА "Новости" со ссылкой на местное агентство "Репорт".

Уточняется, что заведение расположено на рынке по продаже автомобильных запасных частей в Бинагадинском районе. 

В пресс-службе Минздрава Азербайджана сообщили о двух погибших. Еще двух человек госпитализировали с ожогами.

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