В Госдуму внесли законопроект о госмонополии на спирт

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Депутаты от КПРФ подготовили законопроект о госмонополии на изготовление и оборот этилового спирта. Согласно документу, лицензии частных производителей алкоголя должны быть аннулированы с 2020 года. По мнению авторов инициативы, это позволит сократить случаи отравления людей нелегальным спиртным.

В Госдуму внесли законопроект о введении госмонополии на производство и оборот спирта, пишет "Русская планета".

Авторы инициативы – депутаты от фракции КПРФ – предложили отозвать с 2020 года лицензии у всех частных производителей алкоголя. Как подсчитали депутаты, реализация законопроекта приведет к дополнительному поступлению в бюджет 500 миллиардов рублей.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил "Интерфаксу", что закон в случае его принятия работать не будет. В частности, он уверен, что государство не сможет обеспечить производство спирта необходимого качества.

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