Глава Минприроды предложил искать пути финансирования экологии внутри страны

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Новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин рассказал о необходимости поисков финансирования на решение проблем с экологией внутри страны, то есть без опоры на цены на энергоносители, которые остаются крайне неустойчивыми. В качестве одной из возможных мер Кобылкин назвал "облигационные займы больших инфраструктурных проектов".

Новый руководитель Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости поисков финансовых путей решения проблем с экологией не в нефтегазовых доходах, а внутри страны. Его слова приводит "Интерфакс".

"Как мы получим эти деньги от населения - это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения", - сказал Кобылкин, отметив, что рассчитывать на прогнозы по ценам на энергоносители ошибочно, так как эти показатели остаются неустойчивыми и могут поменяться в любой момент.

Вместе с тем глава Минприроды добавил, что конкретный механизм получения финансирования от населения пока не установлен: им могут быть как налоги через средний и малый бизнес, так и некий другой механизм. В качестве одной из возможных мер Кобылкин назвал "облигационные займы больших инфраструктурных проектов".

Подытоживая, руководитель Минприроды сказал, что пока только вникает во все тонкости работы в качестве министра.

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