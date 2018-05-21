Китай планирует снять все ограничения на рождаемость
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Китай планирует отказаться от всех ограничений по количеству детей в семьях, чтобы снизить темпы старения населения. С 70-х годов в КНР действует программа "одна семья - один ребенок" в связи с проблемой перенаселения.
Китай может снять все ограничения на количество детей в одной семье для того, чтобы преодолеть тенденцию по старению населения, об этом пишет Bloomberg.
По мнению властей, нехватка молодого активного населения может стать препятствием для модернизации страны к 2035 году. Кроме того, снятие ограничений с рождаемости должно прекратить критику китайских властей со стороны правозащитников.
Решение может быть принято уже в 2018-2019 годах.
С 70-х годов в КНР действует программа "одна семья - один ребенок" в связи с проблемой перенаселения. Она была отменена в 2016 году, однако многие ограничения продолжают действовать.
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