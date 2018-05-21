В Кремле не исключают кадровых перестановок в администрации президента

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства возможны кадровые перестановки, однако до последнего времени приоритетом было формирование нового правительства. Также Песков отметил, что вопрос изменений в АП является прерогативой Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при инаугурации главы государства на новый срок сотрудники его администрации не складывали своих полномочий, так как подобная процедура не предусмотрена законом, однако в будущем некие кадровые перестановки возможны. Слова Пескова приводит ТАСС.

"Это не значит, что каких-то назначений или переназначений нужно исключать, наоборот - наверное, со временем они последуют", - сказал пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что базовым приоритетом было именно формирование нового правительства, завершившееся в пятницу, 18 мая. Вместе с тем Песков не стал отвечать на вопрос о масштабах возможных перестановок в администрации президента, подчеркнув, что это прерогатива главы страны.

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