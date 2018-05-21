Житель Подмосковья ранил скальпелем пассажира московского метро

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Полиция задержала жителя Подмосковья, напавшего со скальпелем на мужчину в вагоне метро на Серпуховско-Тимирязевской линии. По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел 20 мая. Потерпевший получил резанную ссадину груди.

Житель подмосковного Серпухова напал со скальпелем на пассажира московского метро на Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в вагоне поезда между станциями "Чеховская" и "Менделеевская" 20 мая. Подозреваемый спровоцировал конфликт с мужчиной, нанес ему удар скальпелем. Потерпевший получил резанную ссадину груди.

"По горячим следам сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали 22-летнего жителя Серпухова, у которого изъяли скальпель. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о хулиганстве", - рассказал источник.

Потерпевший обратился в поликлинику для оказания медицинской помощи. С подозреваемого взято обязательство о явке.