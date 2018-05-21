В деле математика Богатова сменился обвиняемый

Теги: Уголовное дело суд экстремизм

Пресненский районный суд арестовал жителя Ставрополя Владислава Кулешова по делу о призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве в апреле 2017 года. Ранее главным фигурантом этого дела был математик Дмитрий Богатов. С него обвинения официально сняты.

Суд в Москве арестовал жителя Ставрополя Владислава Кулешова. Он обвиняется в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве в апреле 2017 года.

Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, он сам написал явку с повинной.

"Вина Кулешова в совершении инкриминируемых ему преступлений в полной мере подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно: протоколом явки с повинной, составленным следователем в присутствии адвоката, в том числе и допросами самого Кулешова", - говорится в деле.

По данным следствия, Владислав Кулешов является пользователем одного из специальных форумов для программистов. Используя псевдоним Айрат Баширов, он разместил несколько публикаций, в которых эксперты и следствие обнаружили признаки экстремизма.

В публикации этих постов ранее обвиняли математика Дмитрия Богатова. Его задержали в апреле 2017 года. Уголовное дело в отношении Богатова прекращено.