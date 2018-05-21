Стали известны подробности переговоров Путина и Меркель о миротворцах в Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель по вопросу миротворцев Донбассе. Так, Песков подчеркнул, что работа будет продолжаться, но Россия и Германия не могут решить проблему вдвоем, так как необходимо участие Совбеза ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе встречи 18 мая между Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель была затронута тема введения миротворческой миссии в Донбассе. Об этом пишут "Известия".

Песков отметил, что "работа будет продолжаться", добавив при этом, что дальнейшее обсуждение будут вести министры иностранных дел и внешнеполитические помощники. Вместе с тем пресс-секретарь президента подчеркнул, что говорить о согласованности всех позиций пока нельзя, так как эта тема должна обсуждаться в Совете Безопасности ООН, ведь Россия и Германия не могут решить проблему вдвоем.

В 2017 году Владимир Путин выступил с предложением о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миротворцев ООН, что обеспечило бы безопасность для наблюдателей ОБСЕ. В свою очередь, Киев выдвинул требования, согласно которым миротворцы должны находиться на всей территории Донбасса.

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