В ЦБ объяснили рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке

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Текущее повышение цен на бензин в России объясняется ростом цен на нефть на международном рынке, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме.

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке, передает РИА Новости.

В первую очередь, речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо. "Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", - пояснила она. Юдаева уточнила, что пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию.

Повышение цен носит догоняющий характер, отметил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. "По бензину мы наблюдаем плавный медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть", - сказал он.

Как сообщил ранее Росстат, средняя розничная цена бензина за неделю ускорила рост - с 1% до 1,1% - и, по данным на 14 мая, достигла 41,28 рубля за литр. Сорок рублей за литр - психологическая отметка для потребителя. На прошлой неделе многие регионы ее преодолели. Сильнее всего цена на топливо выросла в Махачкале, Рязани и Кирове.

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