Помпео заявил о беспрецедентном давлении США на Иран

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США будут оказывать беспрецедентное давление на Иран и введут самый жесткий в истории режим санкций, заявил госсекретарь Майкл Помпео. Он также назвал нынешний иранский режим "непродуктивным и неприемлемым", добавив, что ядерная сделка не гарантировала американскому народу безопасность.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео в ходе своего выступления в неправительственном фонде "Наследие" заявил, что США собираются оказать беспрецедентное давление на Иран, что, в частности, касается введения самого жесткого в истории режима санкций. Слова Помпео приводит ТАСС.

"Лидеры в Тегеране не должны сомневаться в серьезности наших намерений. Санкции будут только усиливаться и становиться все более болезненными в том случае, если режим не изменит свой курс", - сказал Помпео.

Он также назвал действующий иранский политический курс "непродуктивным и неприемлемым", добавив, что СВПД служил лишь способом отложить появление у Ирана возможностей по разработкам ядерного оружия. Также госсекретарь США подчеркнул, что ядерная сделка с Тегераном не являлась гарантией безопасности американского народа.

О выходе США из подписанной в 2015 году сделки с Ираном стало известно 8 мая. Помимо Тегерана и Вашингтона, в заключении договоренности участвовали Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия. В документе подтверждалось, что Иран в обмен на снятие санкций обязуется свернуть ядерные разработки.

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