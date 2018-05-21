Места для селфи на московских вокзалах отметят стикерами

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В преддверии Чемпионата мира по футболу на девяти московских вокзалах появятся 180 зеленых стикеров, которыми отметят наиболее удачные места для фото и селфи. Их разместят в бизнес-зонах и в залах ожидания, а также на перронах и привокзальных площадях. Кроме того, наклейки появятся и на станциях МЦК.

На всех девяти вокзалах Москвы в преддверии Чемпионата мира по футболу появятся 180 зеленых стикеров, которыми отметят наиболее удачные места для фотографий и селфи. Об этом сообщается на официальном сайте городской мэрии.

Наклейки выполнены в виде фотоаппаратов со смайликами. Их расположат на перронах и привокзальных площадях, а также в бизнес-зонах и в залах ожидания. В среднем на каждом вокзале появятся 20 подобных изображений.

Вместе с тем ожидается появление стикеров и на всех станциях Московского центрального кольца, а также в зданиях 13 пересадочных узлов и на 48 платформах железной дороги.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Москва примет 12 игр, а также торжественные церемонии открытия и закрытия мундиаля.

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