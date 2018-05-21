Самым матерящимся городом России признана Пермь

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Пермь признана самым матерящимся городом России по итогам соцопросов. Второе и третьего место досталось Воронежу и Иваново. Москва заняла в рейтинге 18-е место.

Самые матерящиеся россияне живут в Перми. К такому выводу пришли социологи, пишет РИА Новости. Второе и третье место досталось Воронежу и Иваново.

В десятку городов, чьи жители чаще всего используют в речи нецензурную брань, вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк. Москва в этом рейтинге заняла 18-е место, обогнав на пять позиций Санкт-Петербург.

Замыкает список из 30 городов, жители которых не стесняются в выражениях, Казань.

Социологи опросили 3 тысячи человек в возрасте от 18 до 54 лет. Участникам опроса задавали три вопроса: "Вы ругаетесь матом?", "Как часто Вы ругаетесь матом?", "Сегодня Вы ругались матом?"