В "Единой России" предложили сузить дороги ради экономии

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На конференции партии "Единая Россия" с предложением сузить дороги в стране ради экономии бюджетных средств выступил член Генсовета "ЕР" Аркадий Фомин. Он сослался на успешный опыт некоторых европейских стран, где сокращение ширины полос на 25 сантиметров позволило сэкономить миллиарды.

Член Генсовета "Единой России" Аркадий Фомин, выступая на партийной конференции "Направление 2026", заявил, что в стране можно строить более узкие дороги ради экономии бюджетных средств. Его слова приводит "Интерфакс".

"Например, в Европе ширина дорог уже в среднем на 25 сантиметров уже, казалось бы, копейки. Там 25, тут 25, четыре полосы - метр, метры - в километры", - сказал Фомин, добавив, что в итоге при подобном сокращении объемы экономии измеряются в миллиардах.

Также член Генсовета отметил, что обсуждение этой темы уже началось в 90-е годы, однако к итоговому решению тогда так и не пришли.

В ходе конференции "Направление 2026" в регионах страны в два этапа прошли дискуссии по сбору предложений по реализации президентского послания Федеральному Собранию, а также по поводу модернизации партии.

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