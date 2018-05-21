Медведев указал "Единой России" на ошибки

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Дмитрий Медведев призвал членов "Единой России" внимательнее работать с обращениями граждан и работать над исправлением допущенных ранее ошибок. Об этом премьер сказал на партийной конференции в Москве. В то же время, он напомнил, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.

"Единой России" стоит работать над допущенными ранее ошибками. С таким призывом выступил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на партийной конференции.

По его словам, членам партии следует более внимательно работать с обращениями гражданами, и анализировать "самые разные полезные предложения".

"Надо ошибки исправлять. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И мы ошибаемся. Над этими ошибками просто нужно работать, решать то есть задачи, которые стоят перед нашей страной", - приводит слова Медведева агентство РИА Новости.

Кроме того, премьер призвал партию лучше информировать население о реализованных программах.