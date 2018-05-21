Закоренелый холостяк Хью Грант собрался жениться

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Хью Грант впервые женится. Избранницей 57-летнего британского актера стала продюсер Анна Эберстейн. У пары уже есть трое детей.

Британский актер Хью Грант на 58-м году жизни решил впервые связать себя узами брака. Об этом сообщает газета Mirror.

По данным издания, заявление о браке было подано в эти выходные. Избранницей Гранта стала 39-летняя продюсер из Швеции Анна Эберстейн. Они встречаются уже около семи лет. У пары трое совместных детей.

Отношения Гранта и Эберстейн не всегда отличались стабильностью. После рождения в 2012 году сына пара рассталась. Актер вернулся к своей прежней возлюбленной, которая успела родить ему ребенка, а в 2015 году Грант и Эберстейн вновь сошлись.