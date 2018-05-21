В Рязани загорелся завод по производству стройматериалов

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В битумоприемнике на территории ОАО "Техноплекс" в Рязани произошло возгорание. Огнем охвачены две тысячи квадратных метров. Тушение ведется по повышенному номеру сложности.

На заводе по производству стройматериалов в Рязани произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание зафиксировано на территории ОАО "Техноплекс" в битумоприемнике. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.

В сообщении отмечается, что тушение производится по повышенному номеру сложности. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

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