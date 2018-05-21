ВВС США оценили свои шансы в потенциальном конфликте с Россией

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Глава ВВС США Хизер Уилсон заявила, что американские самолеты с радарной системой JSTARS окажутся бесполезны в случае потенциального конфликта с Россией и Китаем и будут сбиты в первый день. Причина в высокой дальности китайских и российских ракет "земля-воздух". В настоящий момент Штаты ищут альтернативу системе JSTARS.

Министр Военно-Воздушных сил Соединенных Штатов Америки Хизер Уилсон заявила, что в случае конфликта с Китаем или Россией бесполезными окажутся самолеты боевого управления и целеуказания с радарной системой JSTARS. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Air Forces Times.

Уилсон отметила, что самолеты будут сбиты "в первый же день конфликта", так как китайские и российские ракеты "земля-воздух" обладают высокой дальностью.

Отмечается, что в настоящее время осуждают вопрос о потенциальной замене программы JSTARS. В качестве одной из альтернатив рассматривается новая интегрированная система целеполагания и боевого управления, которая будет накапливать информацию с беспилотных и пилотируемых судов, а также со спутников.

Глава ВВС США подчеркнула, что новая платформа потребует вложения семи миллиардов долларов.

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