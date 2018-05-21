Пожар на заводе в Рязани локализован

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На заводе по производству строительных материалов в Рязани произошел пожар. Около 15:50 на территории "Техноплекса" загорелась емкость с битумом. К настоящему времени возгорание удалось локализовать. Пострадавших нет.

Крупный пожар, который произошел в понедельник на заводе по производству стройматериалов "Техноплекс" в Рязани, удалось локализовать.

"Возгорание было на битумном резервуаре. Пострадавших нет. Все системы пожаротушения сработали своевременно", - сообщили РБК в пресс-службе МЧС по региону.

Емкость с битумом на заводе загорелась около 15:50 по местному времени (совпадает с московским). Тушение велось по повышенному номеру сложности. Предварительно, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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