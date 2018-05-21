В акции "Ночь музеев" приняли участие более 2,3 миллиона россиян

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В России с 19 по 20 мая прошла "Ночь музеев". Было организовано 1,5 тысячи мероприятий, которые посетили более 2,3 миллиона человек. Темой всероссийской акции стали "Шедевры из запасников".

В Министерстве культуры России сообщили, что в 1,5 тысячи мероприятий акции "Ночь музеев" по всей стране приняли участие более 2,3 миллиона человек. Об этом пишет РИА "Новости".

В акции, прошедшей с 19 по 20 мая, участвовали не только музеи, но и парки, галереи и библиотеки. Официальный старт "Ночи музеев" дал глава Минкультуры Владимир Мединский, посетив Музей Серебряного века. Он отметил, что с 2013 года в мероприятии стали принимать участие практически все музеи страны.

Темой "Ночи музеев" в 2018-м стали "Шедевры из запасников". Мединский пояснил, что подобный выбор был призван продемонстрировать посетителям те экспонаты, которые обычно не выставляются для регулярных экскурсий.

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