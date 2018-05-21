Новый директор ЦРУ официально вступила в должность

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Вице-президент США Майк Пенс привел к присяге нового директора ЦРУ Джину Хаспел. Ранее ее кандидатуру, предложенную президентом страны Дональдом Трампом, утвердил сенат США. Хаспел стала первой женщиной на этом посту.

В понедельник, 21 мая, вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс привел к присяге нового директора Центрального разведывательного управления Джину Хаспел, передает РИА "Новости".

На посту Хаспел сменила Майка Помпео, ныне возглавляющего американский Государственный департамент. Президент страны Дональд Трамп заявил, что на должность "никто не подходит лучше, чем Джина", а сама Хаспел охарактеризовала службу на посту главы ЦРУ как "священную".

Ранее кандидатура Хаспел, которую внес Трамп, была утверждена сенатом США. Она стала первой женщиной на этом посту, а ранее являлась заместителем директора ведомства.

Вместе с тем отмечается, что обсуждение кандидатуры Хаспел проходило на фоне озвученных в ее адрес обвинений о причастности к пыткам подозреваемых в терроризме в начале 2000-х.

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