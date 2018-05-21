Адвокаты главы "РИА Новости Украина" обжаловали его арест

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Российские правозащитники обратились к комиссару совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с главным редактором агентства "РИА Новости Украина". Кирилла Вышинского обвинили в госизмене и арестовали на 60 суток. Остальных сотрудников вызвали на допрос в СБУ. Озабоченность в связи с произошедшим уже выразили Международная федерация журналистов, "Репортеры без границ", а также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Население Украины стремительно вымирает. Страшные выводы сделал департамент ООН по экономическим и социальным вопросам, передает "ТВ Центр". К 2050 году население страны сократится с 42 до 36 миллионов человек. Это результат провальной демографической политики. Еще один результат — украинцы массово становятся вегетарианцами, причем не по своей воле. По данным ассоциации поставщиков торговых сетей, за год "мясная корзина" подорожала на 35%. Теперь даже сторонники евроинтеграции признают - сильная Украина Западу не нужна.

"К издевательствам над Украиной присоединилась глобальная олигархия, абсолютно точно направленная на то, чтобы у Украины, которая сегодня чрезвычайно слаба в управлении, экономически, финансово, просто забрать оставшиеся силы. Часть мировой глобальной олигархии использует Украину как корабль без руля и парусов, чтобы заработать огромные деньги на нашей беде", - говорит депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко.

Впереди очередное повышение цен на газ для населения. Это единственный способ рассчитаться по кредитам МВФ. Хотя на Украине уверены, что даже не заплатив по счетам, страна получит очередной транш.

Ради сохранения влияния, Запад готов закрыть глаза, в том числе, на вопиющие ограничения свобод. Совет по правам человека при президенте России попросил европейского комиссара Дуню Миятович обратить внимание на дело Кирилла Вышинского. Главного редактора "РИА Новости Украина" взяли под стражу на 60 суток на прошлой неделе. Его обвиняют в госизмене. Защита сегодня подала апелляцию на его арест.

"По мнению членов Совета по правам человека, обвинения, предъявляемые Кириллу Вышинскому и его коллегам, не имеют под собой объективного основания. Совет выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с арестом Вышинского, давлением на его коллег. Просим Вас, уважаемая г-жа Миятович, взять ситуацию под личный контроль", - говорится в заявлении СПЧ.

Обеспокоенность в связи с делом Вышинского выразили Международная федерация журналистов, правозащитная организация "Репортеры без границ", представители ОБСЕ. Не хватает только осуждающей реакции покровителей Украины. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев выполняет пропагандистскую работу по заказу Запада.

"Чем дальше мы идем, тем очевиднее, что это не частные случаи, не случайности, это не какое-то фривольное поведение националистов, которые врываются на пресс-конференции МИА "Россия сегодня" в Киеве, врываются в наш культурный центр в Киеве и оскверняют его - это все часть заказа в отношении нашей страны", - заявила она.

Антироссийские настроения обычно усиливаются на Украине к выборам. Ближайшие, президентские, пройдут в марте следующего года.

Никита Васильев, Егор Киселев. "ТВ Центр".