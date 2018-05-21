Аварийной посадкой самолета в Волгограде заинтересовался СКР

Теги: самолет скр волгоград Происшествие

Следователи выясняют причины разгерметизации самолета A321, летевшего из Турции в Челябинск. На борту лайнера находились 226 пассажиров.

Следственный комитет проводит проверку в связи с аварийной посадкой в аэропорту Волгограда турецкого аэробуса, который летел из Антальи в Челябинск. На борту находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа, передает "ТВ Центр".

Накануне поздно вечером борт пришлось экстренно посадить из-за разгерметизации. Видео в салоне самолета сняли пассажиры, большинство из которых российские туристы. Они жаловались на неисправные кислородные маски. В результате аварийной посадки в Волгограде никто не пострадал. Часть людей разместили в терминале аэропорта, остальных - в гостиницах.

Утром резервный самолет доставил туристов в Челябинск. Но несколько человек продолжать полет отказались и отправились в пункт назначения наземным транспортом.