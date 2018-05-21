МКАД парализовало после крупного ДТП

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Два человека пострадали в аварии с участием трех автомобилей на внешней стороне 1-го километра МКАД в районе шоссе Энтузиастов. Авария привела к образованию многокилометровой пробки.

Авария с участием трех автомобилей на МКАД привела к образованию многокилометровой пробки, передает "Интерфакс".

ДТП произошло на 1-м километре МКАД перед развязкой с шоссе Энтузиастов на внешней стороне дороги. Разбитые машины занимают две полосы движения, для освобождения проезжей части прибыли эвакуаторы. Инцидент привел к образованию пробки, длина которой превышает 10 километров.

Как передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, в результате аварии пострадали два человека.

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