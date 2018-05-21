Ввоз мяса из Аргентины в Россию могут ограничить из-за антибиотиков

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В Россельхознадзоре сообщили о продолжающихся случаях выявления антибиотиков в животноводческой продукции из Аргентины. Рассматривается возможность ввода ограничений на импорт, о чем замглавы ведомства Константин Савенков уже уведомил директора департамента по охране здоровья животных Аргентины Рикардо Мареску.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России опубликовала сообщение, в котором выразила свою обеспокоенность случаями выявления антибиотиков в животноводческой продукции из Аргентины и отметила возможность ввода ограничений на импорт, если подобное не прекратится. Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что по инициативе российской стороны в Париже прошла встреча заместителя главы Россельхознадзора Константина Савенкова и директора департамента по охране здоровья животных Аргентины Рикардо Марески.

В ходе переговоров Савенков уведомил своего аргентинского коллегу, что российское ведомство будет рассматривать варианты ограничительных мер, если в аргентинской продукции и дальше будут обнаруживаться вредные и запрещенные вещества.

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