Ресторан в Москве оштрафован за изображение конопли в барной карте

Теги: Общество наркотики штрафы генпрокуратура москва ресторан

Суд оштрафовал один из ресторанов на востоке Москвы на 840 тысяч рублей за изображение листьев конопли в барной карте. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Районный суд в Москве оштрафовал московский ресторан на 840 тысяч рублей за пропаганду наркотических средств, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"В ходе проверки выявлено, что в меню барной карты ресторана, являющейся рекламным материалом, рассчитанным на неопределенный круг лиц, содержится графическое изображение листьев конопли, а также текстовое описание указанного растения", - говорится в сообщении ведомства.

Владельцы ресторана ранее не согласились с решением суда и обратились с жалобой в Мосгорсуд, однако постановление районного суда было оставлено без изменений.

Как сообщили "Интерфаксу" информированные источники, речь идет о ресторане "Гамбринус", который находится на 1-й Владимирской улице.

Читайте также:

Индивидуальным предпринимателям запретят торговать пивом