Власти Подмосковья потратят 3 млрд руб. на реконструкцию стадионов

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На период с 2017-го по 2021 год запланирована реализация программы "Спорт Подмосковья". В ее рамках на реконструкцию региональных стадионов выделят более трех миллиардов рублей. В программе закреплен план реконструкции 16 муниципальных объектов. Уже в текущем году в эксплуатацию сдадут Центральный стадион в Кашире.

В пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области сообщили о том, что по государственной программе "Спорт Подмосковья" на реконструкцию региональных стадионов выделят более трех миллиардов рублей. Об этом пишет RNS.

Отмечается, что реализация программы началась еще в 2017 году и продлится до 2021-го. В ней закреплен план реконструкции 16 муниципальных стадионов.

Так, уже в 2018 году планируют сдать эксплуатацию Центральный стадион в Кашире. Позднее откроют новые арены в Чехове, Клину, Ногинском районе, Ивантеевке и Орехово-Зуево. В 2020 году откроют еще девять объектов.

Вместе с тем министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что в программе предусмотрены и работы по капитальному ремонту многих мини-стадионов. По словам министра, на объектах будут проводиться не только спортивные, но и массовые мероприятия.

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