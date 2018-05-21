США не признали результаты президентских выборов в Венесуэле

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США назвали прошедшие в Венесуэле президентские выборы "фиктивными", а их результат "нелегитимным". При этом Штаты выразили надежду на обеспечение доступа гуманитарной помощи в Венесуэлу. МИД России же отметил спокойную и мирную обстановку избирательного процесса, выразив сожаление, что внешние факторы негативно на него повлияли.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс заявил, что США считают "фиктивными" прошедшие в Венесуэле президентские выборы, а их результат характеризуют как "нелегитимный". Об этом пишет РИА "Новости".

"Результат этого псевдопроцесса нелегитимен и еще больше разрушает демократическую традицию в Венесуэле", - сказал Пенс, добавив при этом, что Штаты все еще рассчитывают на обеспечение доступа гуманитарной помощи в Венесуэлу.

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление Пенса, отметив, что венесуэльские выборы "прошли в спокойной, мирной обстановке", а также выразив сожаление, что ряд внешних факторов оказал негативное влияние на избирательный процесс.

Выборы президента в Венесуэле состоялись 20 мая. В Национальном избирательном совете отчитались о том, что 5,8 миллиона проголосовавших поддержали действующего главу государства Николаса Мадуро, 1,8 миллиона граждан отдали свои голоса за основного оппозиционного кандидата Энри Фалькона.

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