В Марселе люди в масках устроили стрельбу из автоматов

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Неизвестные люди в масках устроили стрельбу в понедельник в одном из районов города Марсель на юге Франции. В результате нападения преступников один человек получил ранения.

Неизвестные в масках устроили стрельбу из автоматов в одном из районов Марселя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местную газету "Прованс". Предварительно, в результате нападения преступников пострадал один человек, он ранен.

По данным издания, инцидент произошел около 17:00 часов по местному времени (18:00 мск) в спальном районе Бюссерин на северной окраине Марселя. Неизвестные въехали в квартал на трех машинах и открыли огонь из автоматов Калашникова по группе молодых людей, стоявших возле местного дома культуры.

Согласно первым показаниям, вооруженные люди также устроили перестрелку с полицией на выезде из спального района.

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