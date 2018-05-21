В Марселе люди в масках устроили стрельбу из автоматов
Неизвестные люди в масках устроили стрельбу в понедельник в одном из районов города Марсель на юге Франции. В результате нападения преступников один человек получил ранения.
Неизвестные в масках устроили стрельбу из автоматов в одном из районов Марселя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местную газету "Прованс". Предварительно, в результате нападения преступников пострадал один человек, он ранен.
По данным издания, инцидент произошел около 17:00 часов по местному времени (18:00 мск) в спальном районе Бюссерин на северной окраине Марселя. Неизвестные въехали в квартал на трех машинах и открыли огонь из автоматов Калашникова по группе молодых людей, стоявших возле местного дома культуры.
Согласно первым показаниям, вооруженные люди также устроили перестрелку с полицией на выезде из спального района.
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